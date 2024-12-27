В центре Казани появится еще один объект культурного наследия

Здание расположено на территории, где в XIX веке планировалось строительство нового речного порта Казани — несостоявшихся «речных ворот». Ожидалось, что порт разместится за Ново-Татарской слободой. Между Волгой и городом хотели прорыть глубоководный канал, а у городских кварталов обустроить бухту, куда заплывали бы речные суда. Однако по ряду причин проект так и не был реализован.