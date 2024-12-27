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Врачи удалили арахис из бронха ребенка в Петербурге

В Санкт-Петербурге врачи извлекли арахис, застрявший в бронхе полуторагодовалого ребенка, и спасли его от возможных осложнений.

По данным пресс-службы Санкт-Петербургского педиатрического медицинского университета, мальчик закинул горсть орехов в рот, убегая от матери, и внезапно закашлялся. На следующий день родители заметили свистящее дыхание и обратились в клинику.

Эндоскопическое исследование выявило арахис, перекрывший просвет главного бронха справа. Врачи провели ригидную бронхоскопию и успешно удалили инородное тело.

«Мы довольно часто видим подобные случаи, причем детям до трех лет наиболее часто в дыхательные пути попадают именно орехи. Такие дети еще не умеют толком их жевать, поэтому я бы не рекомендовала родителям им давать такие продукты», — отметила врач-эндоскопист Ксения Ходос.

Специалист также напомнила, что приступообразный кашель, свистящее дыхание и затруднение вдоха у ребенка — поводы немедленно обратиться за медицинской помощью.

медицина