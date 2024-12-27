Врачи удалили арахис из бронха ребенка в Петербурге

«Мы довольно часто видим подобные случаи, причем детям до трех лет наиболее часто в дыхательные пути попадают именно орехи. Такие дети еще не умеют толком их жевать, поэтому я бы не рекомендовала родителям им давать такие продукты», — отметила врач-эндоскопист Ксения Ходос.