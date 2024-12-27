Замглавы Среднего Урала рассказал о мерах поддержки молодых семей до 23 лет

Павел Креков подчеркнул, что важно, чтобы семьи создавались в возрасте совершеннолетия, когда люди уже отвечают за свои поступки, но еще получают профессию — новые меры поддержки направлены именно на студентов. «Часто разговаривая с молодыми людьми, встречаешь тезис: я вначале получу образование, потом я должен устроиться на работу, потом как-то на этой работе еще и опыт получить, и неплохо бы и квартиру, и машину, и так далее. А вот тогда я уже, это максимум один ребенок. Не может быть воспроизводства населения нормального в таких условиях. А если семья будет появляться в 21−23 года, золотое время, это как раз нормально», — считает господин Креков.