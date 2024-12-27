Белстат: белорусы везут из Польши и Литвы чаще всего компьютеры и смартфоны

Белстат сказал, что белорусы везут из Польши и Литвы чаще всего компьютеры и смартфоны. Подробности рассказали в пресс-службе Национального статистического комитета.
В сообщении говорится, что в момент проведения 26 октября 2024 года выборочного обследования физлиц в автодорожных пунктах пропуска через границу белорусам и иностранцам раздали 2 672 анкеты. Всего было заполнено 1712 анкет. В частности, белорусы заполнили 1004 анкеты.
Выяснилось, что в Беларусь граждане везут компьютерную технику и средства связи (в среднем 245 долларов на человека). Также указаны электрическая бытовая техника (161 доллар), бензопилы, электроинструмент (150 долларов), телевизоры (146 долларов).
Кроме того, указаны сантехника (108 долларов), косметика и парфюмерия (130 долларов), автозапчасти (103 доллара). Также белорусы везут стройматериалы (99 долларов), обувь (81 доллар) и одежду (76 долларов).
В Белстате обратили внимание на то, что 57% от общей стоимости купленных в Евросоюзе товаров для личного пользования ввозятся из Польши, а 40,5% — из Литвы.
Тем временем две области Беларуси отменили сбор за пересечение границы с ЕС с 1 января 2025.
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