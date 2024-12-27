Вылет рейса из Перми отложили на 6 часов из-за ограничений в аэропорту Сочи

Причиной задержки в отправке воздушного судна стали ограничения, которые утром были введены в аэропорту Сочи. Как рассказал в своём телеграм-канале пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко, временные ограничения были введены с 5 часов утра по московскому времени. Это необходимо для безопасности полётов.