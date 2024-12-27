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Вылет рейса из Перми отложили на 6 часов из-за ограничений в аэропорту Сочи

Ограничения ввели ранним утром 27 декабря.

Источник: Аргументы и факты

Вылет рейса по маршруту Пермь — Сочи отложили на шесть часов из-за ограничений в сочинском аэропорту.

О переносе утреннего рейса, который должен был вылететь из аэропорта Большое Савино, стало известно утром 27 декабря. Согласно данным онлайн-табло на сайте аэровокзала, рейс СУ 2915, который по расписанию должен был вылететь в 7:10, перенесли на 13:30.

Причиной задержки в отправке воздушного судна стали ограничения, которые утром были введены в аэропорту Сочи. Как рассказал в своём телеграм-канале пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко, временные ограничения были введены с 5 часов утра по московскому времени. Это необходимо для безопасности полётов.

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — сообщила пресс-служба Росавиации.

В онлайн-табло аэропорта Большое Савино появился также и аналогичный перенос для рейса Пермь — Калининград. Вместо 7:55 рейс EO 883 вылетит в 13:20.