В Башкирии введен особый режим

Кроме того, поручено организовать дежурства ответственных должностных лиц на всех объектах и в местах, задействованных в проведении новогодних и рождественских праздников с массовым пребыванием людей. Также необходимо принять меры по усилению на время новогодних каникул противопожарного режима на объектах с круглосуточным пребыванием людей.