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В Башкирии введен особый режим

В Башкирии с 27 декабря 2024 года до 9 января 2025 года вводится особый противопожарный режим.

Источник: Башинформ

Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Андрей Назаров. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона.

В эти дни запрещается проведение культурно-массовых мероприятий на объектах, имеющих нарушения требований пожарной безопасности, создающих угрозу безопасности жизни и здоровью людей, «в том числе применение открытого огня (факелов, свечей и т. п.), фейерверков и других видов огневых эффектов», отмечается в распоряжении правительства.

«В период действия особого противопожарного режима установить запрет на использование пиротехнических изделий 1−3 классов опасности вне специальных площадок, оборудованных для запуска фейерверков».

говорится в документе

Кроме того, поручено организовать дежурства ответственных должностных лиц на всех объектах и в местах, задействованных в проведении новогодних и рождественских праздников с массовым пребыванием людей. Также необходимо принять меры по усилению на время новогодних каникул противопожарного режима на объектах с круглосуточным пребыванием людей.

Как сообщал Башинформ, накануне в Доме республики обсудили вопросы безопасности во время проведения новогодних мероприятий, а также готовности сил и средств к реагированию на террористические угрозы. Совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба республики провёл Глава Башкирии Радий Хабиров.

Автор: Вероника Никитина.