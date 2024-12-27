В Башкирии введен особый режим

Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Андрей Назаров. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона.
В эти дни запрещается проведение культурно-массовых мероприятий на объектах, имеющих нарушения требований пожарной безопасности, создающих угрозу безопасности жизни и здоровью людей, «в том числе применение открытого огня (факелов, свечей
«В период действия особого противопожарного режима установить запрет на использование пиротехнических изделий 1−3 классов опасности вне специальных площадок, оборудованных для запуска фейерверков».
Кроме того, поручено организовать дежурства ответственных должностных лиц на всех объектах и в местах, задействованных в проведении новогодних и рождественских праздников с массовым пребыванием людей. Также необходимо принять меры по усилению на время новогодних каникул противопожарного режима на объектах с круглосуточным пребыванием людей.
Как сообщал Башинформ, накануне в Доме республики обсудили вопросы безопасности во время проведения новогодних мероприятий, а также готовности сил и средств к реагированию на террористические угрозы. Совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба республики провёл Глава Башкирии Радий Хабиров.
Автор: Вероника Никитина.