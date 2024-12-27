В Иркутской области во время новогодних праздников ограничат продажу алкоголя

— Продажа алкоголя будет запрещена в Балаганском, Иркутском, Нижнеилимском, Осинском, Усть-Кутском, Усть-Илимском районах и в Ангарском городском округе. На территории региона даты, время и границы мест проведения мероприятий определены правовыми актами самих муниципальных образований. Ознакомиться можно на сайте службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, — сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.