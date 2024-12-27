Четыре тигра, три медведя: охотнадзор в Приморье подводит итоги года

В 2024 году сотрудники госохотнадзора Приморского края выявили 1253 нарушения природоохранного законодательства. Telegram-канал «Минприроды25» сообщил, что по итогам проверок нарушители получили административные штрафы на сумму более 1 миллиона рублей. Также было изъято 65 единиц огнестрельного оружия, а сумма ущерба природе превысила 4,2 миллиона рублей.
Министерство отметило, что за год инспекторы зафиксировали незаконную добычу 158 животных. В правоохранительные органы передали 15 материалов для возбуждения уголовных дел.
Кроме того, специалисты отработали 584 сообщения о «конфликтных ситуациях» между людьми и крупными хищниками. Из них 265 случаев касались амурских тигров. Семь животных пришлось изъять из естественной среды обитания. Это были четыре амурских тигра и три медведя.
Работа краевого учреждения «Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий» в 2024 году включала обновление и установку 120 кормушек для диких животных.
На подкормочных площадках в охотничьих угодьях и природных территориях регионального значения выложили около 130 тонн зернового корма и 39 тонн минеральной подкормки, включая соль, для копытных животных.