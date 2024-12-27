Четыре тигра, три медведя: охотнадзор в Приморье подводит итоги года

Кроме того, специалисты отработали 584 сообщения о «конфликтных ситуациях» между людьми и крупными хищниками. Из них 265 случаев касались амурских тигров. Семь животных пришлось изъять из естественной среды обитания. Это были четыре амурских тигра и три медведя.