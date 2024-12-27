Расследование против бывшего министра Башкирии Александра Клебанова завершено: ему предъявили окончательное обвинение

Расследование уголовного дела против бывшего главы Министерства транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александра Клебанова завершилось. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС.
Как стало известно журналистам, экс-чиновнику предъявили обвинение в окончательной редакции. Сообщается, что сотрудникам правоохранительных органов удалось получить ответы на все свои запросы. Имущество Клебанова арестовали.
Напомним, этой весной, 7 мая, Александра Клебанова уволили с поста и задержали сотрудники силового ведомства. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере. В начале октября он дал признательные показания.
А в конце сентября стало известно о задержании Алана Марзаева. Следственный комитет предъявил обвинение чиновнику. Ему вменяют получение взятки в размере 37 млн рублей. Известно, Клебанов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и дал изобличающие показания на Марзаева о получении тем взятки.
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