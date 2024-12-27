Адвокат Зацаринский: возможны аресты, связанные с коррупцией в Курской области

Оглоблина задержали 28 октября, он проходит по делу завода «Телта». Находится под стражей, о признании вины не сообщалось. Прежде генерал уже был судим, в феврале 2022 года, до начала СВО, его приговорили к четырем с половиной годам колонии за хищения в госпрограмме по модернизации военной связи, тогда же лишили звания генерал-майора запаса и государственных наград. Оглоблин признал вину и сотрудничал со следствием, вышел на свободу летом после того, как дал показания по делу бывшего замглавы Минобороны Шамарина.