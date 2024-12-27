Сталин объявил о начале сплошной принудительной коллективизации 95 лет назад

Постепенно люди поняли, что восстание охватило целый район, и лидеры собрались в селе Онохово, чтобы обсудить, что делать дальше и выбрать себе имя — «Ундинский повстанческий отряд», в честь села Унда. Им удалось захватить несколько сотен лошадей, и потому из тех, кто хорошо держался в седле, сформировали шесть конных эскадронов и направили их поднимать людей в соседние населенные пункты. Так же ундинцы сформировали два пехотных полка с суммарной численностью более 1300 человек, хоть и вооружены огнестрельным оружием из них были не больше четверти. На пике бойцы контролировали 43 села. Их разгромили к 18 июня, для чего привлекли войска ОГПУ Читинского гарнизона и кавалерию, и лишь некоторые, самые отчаянные бойцы ушли в подполье и прятались от советской власти еще год.