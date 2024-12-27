Пять современных шнекороторов для сброса снега поступили в Омск

В город прибыли пять современных шнекороторов. Эти устройства позволяют использовать в уборке технику, изначально для этого не предназначенную, например, обычную грузовую машину. Спецтехника рассчитана на уборку снега на участках без пешеходных тротуаров. Она легко сбрасывает снег как в сторону, так и на высоту, что упрощает его вывоз на полигоны.