Почему запрет аудио- и даже видеовызовов вполне реален и может быть полезным

По WhatsApp лично я никаких звонков никогда не получала. Вообще. Ни из ФСБ, ни из «третьего финансового управления» мне никто никогда не писал. О том, чтобы мошенники звонили и писали в мессенджерах родственникам, мне тоже неизвестно. Один раз написали мужу, «извещали» по WhatsApp, будто на него завели дело и надо срочно действовать. Ну и все. Может, оберег у нас какой, а может, сработало правило: «Звонят тем, кто сразу не бросает трубку»… Помните, на заре телефонного мошенничества нам объясняли, что ответивший и вступивший в разговор человек автоматически признается мошенниками потенциально внушаемым, его номер попадает в базу для дальнейшего прозвона и окучивания? Я только раз в жизни немного поговорила со мошенником. Потому что уж очень примечателен оказался звонящий. ~Это была женщина, которая имитировала мужской голос! Натурально гэкающая тетка, представившаяся как: «Вам звОнят со Сбербанка с Москвы», заявила, что она — мужчина, «со службы безопасности».~