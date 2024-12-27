Директор хабаровского вуза попался на взятке

Студент из Сахалинской области оказался под следствием в Хабаровске. Молодой человек предложил взятку директору вуза за поддельную справку о сессии. За услугу он перевел 3,5 тысячи рублей. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Транспортные полицейские раскрыли дело о коррупции в одном из хабаровских вузов. Студент-заочник с задолженностями обратился к директору института, чтобы получить справку для экзаменационной сессии.
«Директор оценил свои услуги в 3,5 тысячи рублей. Перевод был выполнен, справка выдана, а студент получил дополнительные рабочие гарантии», — рассказали в транспортной полиции.
Следователи завершили расследование уголовного дела. Обвинительное заключение было утверждено транспортным прокурором. Дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.