Директор хабаровского вуза попался на взятке

Студент из Сахалинской области оказался под следствием в Хабаровске. Молодой человек предложил взятку директору вуза за поддельную справку о сессии. За услугу он перевел 3,5 тысячи рублей. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.