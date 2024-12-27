В Хабаровском крае создана рабочая группа по снижению давления на бизнес

«В этом году Хабаровский край улучшил свои позиции, но есть над чем работать. Много жалоб связано с деятельностью полиции, включая необоснованное возбуждение или отказ в возбуждении уголовных дел, волокиту и необоснованные отказы в следственных действиях», — сказал он.