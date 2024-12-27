В Хабаровском крае создана рабочая группа по снижению давления на бизнес

По поручению губернатора Дмитрия Демешина в Хабаровском крае сформирована группа для помощи бизнесу. На первом заседании обсудили планы работы и жалобы предпринимателей, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Встречу посетили представители власти, надзорных органов и уполномоченный по правам бизнеса Андрей Веретенников. Первый заместитель главы администрации Дмитрий Туровцев заявил, что группа будет быстро решать проблемы бизнеса с правоохранительными органами. Это важно для улучшения инвестиционного климата, поскольку президент России Владимир Путин уделяет этому большое внимание.
«В этом году Хабаровский край улучшил свои позиции, но есть над чем работать. Много жалоб связано с деятельностью полиции, включая необоснованное возбуждение или отказ в возбуждении уголовных дел, волокиту и необоснованные отказы в следственных действиях», — сказал он.
В правительстве региона уже начали работать над решением этих проблем. В 2024 году Хабаровский край подтвердил лидерство в оценке регулирующего воздействия, что способствует улучшению бизнес-климата и снижению административных барьеров.