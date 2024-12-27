Жители Самары смогут сдать новогодние елки на переработку

После Нового года самарцы смогут сдать живые елки на переработку. Пилотный проект стартует с 6 января. Для этого в Самаре установят специальные бункеры — «лодочки для елочек», чтобы не захламлять обычные контейнерные площадки.
— Елочки должны быть без игрушек и дождика, а бункеры — без мусора, — призывают в минприроды Самарской области.
Регоператор АО «Экология» будет вывозить бункеры с елочками по мере накопления. Потом деревья переработают в щепу и отвезут в центр иппотерапии.
Бункеры для елок разместят во всех районах Самары, всего в городе будет 19 таких площадок.
«Лодочки для елочек» можно будет найти по адресам:
Пересечение проспекта Ленина 26 и улицы Полевой,
Пересечение улиц Маломосковская и Революционная,
Пересечение улиц Авроры и Дыбенко,
Улица 22 Партсъезда, 38,
Пересечение улиц Дыбенко и Ивана Булкина,
Улица Аэродромная, 72,
Пересечение улиц 5 просека и Солнечная,
Пересечение улиц Вольская и Ново-Вокзальная,
Проспект Кирова, 304,
Пересечение улиц Стара Загора и Ташкентская (остановка Колизей),
Улица Сергея Лазо, 21 (ДК «Чайка»),
Пересечение бульвара Ивана Финютина и улицы Маршала Устинова.
Улица Белорусская, 131,
Улица А. Толстого, 17 (Хлебная площадь),
Пересечение улиц Чернореченская и Владимирская,
Улица Маяковского, 97,
Пересечение улиц Ново-Вокзальная и Физкультурная,
Улица Стара Загора, 137,
Улица Ново-Вокзальная, 217.