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Жители Самары смогут сдать новогодние елки на переработку

В Самаре с 6 января стартует пилотный проект по переработке живых елей.

Источник: Комсомольская правда

После Нового года самарцы смогут сдать живые елки на переработку. Пилотный проект стартует с 6 января. Для этого в Самаре установят специальные бункеры — «лодочки для елочек», чтобы не захламлять обычные контейнерные площадки.

— Елочки должны быть без игрушек и дождика, а бункеры — без мусора, — призывают в минприроды Самарской области.

Регоператор АО «Экология» будет вывозить бункеры с елочками по мере накопления. Потом деревья переработают в щепу и отвезут в центр иппотерапии.

Бункеры для елок разместят во всех районах Самары, всего в городе будет 19 таких площадок.

«Лодочки для елочек» можно будет найти по адресам:

Пересечение проспекта Ленина 26 и улицы Полевой,

Пересечение улиц Маломосковская и Революционная,

Пересечение улиц Авроры и Дыбенко,

Улица 22 Партсъезда, 38,

Пересечение улиц Дыбенко и Ивана Булкина,

Улица Аэродромная, 72,

Пересечение улиц 5 просека и Солнечная,

Пересечение улиц Вольская и Ново-Вокзальная,

Проспект Кирова, 304,

Пересечение улиц Стара Загора и Ташкентская (остановка Колизей),

Улица Сергея Лазо, 21 (ДК «Чайка»),

Пересечение бульвара Ивана Финютина и улицы Маршала Устинова.

Улица Белорусская, 131,

Улица А. Толстого, 17 (Хлебная площадь),

Пересечение улиц Чернореченская и Владимирская,

Улица Маяковского, 97,

Пересечение улиц Ново-Вокзальная и Физкультурная,

Улица Стара Загора, 137,

Улица Ново-Вокзальная, 217.