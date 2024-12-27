Госстандарт запретил в Беларуси два вида популярных шоколадных яиц из России. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.
В сообщении сказано, что под запрет попало шоколадное яйцо Zazu со светящейся игрушкой: двухслойная паста на основе молока и какао со вкусом клубники, которое было произведено во Владивостоке компанией «Гудвин».
В ведомстве отметили, что шоколадное изделие, заявленное изготовителем в маркировке, недостоверно его характеризует и не дает возможности идентифицировать его по наименованию из-за того, что нет составной части шоколада от общей массы изделия. Подчеркивается, что названное изделие содержит недопустимое наличие растительных масел.
Также сказано, что по аналогичной причине под запретом оказалось шоколадное изделие «Котики, вперед» с игрушкой: двухслойная паста на основе молока и какао от компании «Гудвин» (Владивосток). Данные шоколадные яйца запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 27 декабря 2024 года.
Два вида популярных шоколадных яиц запретили продавать в Беларуси. Фото: danger.gskp.by.
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