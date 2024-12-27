Госстандарт запретил в Беларуси два вида популярных шоколадных яиц из России

В ведомстве отметили, что шоколадное изделие, заявленное изготовителем в маркировке, недостоверно его характеризует и не дает возможности идентифицировать его по наименованию из-за того, что нет составной части шоколада от общей массы изделия. Подчеркивается, что названное изделие содержит недопустимое наличие растительных масел.