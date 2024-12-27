Кировско-Выборгскую линию метро в Петербурге протянут до Пулково

По поручению Президента России мы прорабатываем продолжение «красной» линии — до Пулково, «Экспофорума» и «Технологической долины». Большой проект, серьезный, непростой, но президент нас поддержал, начинаем проектирование следующей станции за «Проспектом Ветеранов».