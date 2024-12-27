В Краснодарском крае за сутки родились три двойни

В Краснодарском крае за минувшие сутки родилось 176 детей. Среди них 86 девочек и 90 мальчиков. В числе новорожденных также три пары двойняшек, рассказал министр здравоохранения региона Евгений Филиппов.
В краевой столице на свет появилось 93 ребенка, в Сочи — 25.
«В Северском, Славянском районах и Геленджике родилось по пять малышей. По два малыша появились на свет в Ленинградском и Тимашевсоком районах», — написал Филиппов в своем телеграм-канале.
Днем ранее на Кубани тоже появились на свет три двойни.