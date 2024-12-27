Станет ли в Хабаровске безопаснее?

Кадровый голод, низкие зарплаты — хорошее оправдание для некоторых руководителей ЧОПов. Под этими предлогами они берут на работу всех подряд, не проверяя людей на профпригодность. В итоге мы часто видим, что те, кто должен следить за порядком и обеспечивать безопасность в торговых центрах, кинотеатрах, школах, поликлиниках, других общественных местах, в случае опасности просто не знают, что им делать и как себя вести, а в обычное время порой и сидят в телефонах, не обращая внимания на происходящее вокруг них. Такое равнодушие тоже несет угрозу, опять же вспомним нашумевшие случаи, когда люди погибали из-за школьных стрелков. Происшествия могли предотвратить профессиональные и внимательные охранники. Но те даже не заметили, как мимо них проносили оружие. Новый закон ужесточает требования к руководству ЧОП по подготовке профессионалов, это стоит немалых денег, но мера необходимая.