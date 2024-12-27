Станет ли в Хабаровске безопаснее?

Депутат Законодательной Думы Хабаровского края Всеволод Мохирев о новом законе «О частной охранной деятельности»:
— В конце ноября этого года вступил в силу очень нужный Федеральный закон «О частной охранной деятельности». Давно пора было с юридической точки зрения утвердить права и обязанности сотрудников частных охранных предприятий.
Сколько мы читали в СМИ о том, что охранники превышают служебные полномочия. Кто-то не пускает в торговые центры посетителей, внешний вид которых якобы не соответствует дресс-коду. Мы помним эту громкую историю в «Броско Молле». Кстати, она же показала, насколько отзывчивы хабаровчане — неравнодушные люди собрали деньги и помогли пенсионерам, которых оскорбил секьюрити. Но почему он так поступил — действовал по инструкции или сам решил не пускать непрезентабельно, на его взгляд, выглядящих людей, мы не знаем.
Были и более вопиющие случаи, когда ЧОПовцы под предлогом выполнения своих обязанностей применяли силу к посетителям торговых центров. Даже приходилось вызывать полицию, чтобы призвать к порядку агрессивных охранников, как это было в прошлом году в торговом центре «Счастье». Да, он поймал воришку, заставил вернуть украденное, вывел из магазина, но избивать до потери сознания — это явное нарушение закона.
Где границы дозволенного, как себя должны вести сотрудники охранных предприятий, кого можно брать на работу, а кого нет — как раз и объясняет новый закон.
Кадровый голод, низкие зарплаты — хорошее оправдание для некоторых руководителей ЧОПов. Под этими предлогами они берут на работу всех подряд, не проверяя людей на профпригодность. В итоге мы часто видим, что те, кто должен следить за порядком и обеспечивать безопасность в торговых центрах, кинотеатрах, школах, поликлиниках, других общественных местах, в случае опасности просто не знают, что им делать и как себя вести, а в обычное время порой и сидят в телефонах, не обращая внимания на происходящее вокруг них. Такое равнодушие тоже несет угрозу, опять же вспомним нашумевшие случаи, когда люди погибали из-за школьных стрелков. Происшествия могли предотвратить профессиональные и внимательные охранники. Но те даже не заметили, как мимо них проносили оружие. Новый закон ужесточает требования к руководству ЧОП по подготовке профессионалов, это стоит немалых денег, но мера необходимая.
Важно и то, что теперь у частных охранных предприятий больше полномочий, и их сотрудники могут выполнять задачи сотрудников полиции, МЧС, других структур. Во время крупных городских мероприятий, на которые приходит множество людей, постоянно есть риск возникновения внештатной ситуации, а хватает ли сотрудников полиции, чтобы обеспечивать безопасность? Им на помощь могут прийти сотрудники ЧОП, значит, на праздниках или митингах теперь будет безопаснее. Наконец-то частным охранникам дали право задерживать нарушителей и передавать их полиции. Скольких преступников можно было бы остановить, а нарушений предотвратить, если бы этот закон ввели раньше! Он, к тому же, дает охранникам право пользоваться оружием и даже беспилотниками для более эффективного выполнения своих обязанностей.
Конечно, нужно время, чтобы сотрудники ЧОПов перестроили работу, но после того, как закон заработает в полную силу, я уверен, уровень безопасности повысится.