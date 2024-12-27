Во Владивостоке парковки у правительства и на Уткинской будут бесплатными — даты

Муниципальные парковки у здания правительства и на Уткинской временно станут бесплатными, сообщает ИА PrimaMedia.
Как уточнили в пресс-службе Цифрового Приморья, с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года автомобилисты смогут бесплатно пользоваться парковками возле здания на Светланской, 22) и на бывшем разворотном кольце улицы Уткинской. В этот период шлагбаумы будут открыты, а платежные системы отключены.
Согласно постановлению администрации Владивостока, все муниципальные парковки становятся бесплатными в выходные и праздничные дни.
Напомним, что 28 декабря, суббота, остается рабочим днем, и парковки будут функционировать по будничным тарифам.