Во Владивостоке парковки у правительства и на Уткинской будут бесплатными — даты

Как уточнили в пресс-службе Цифрового Приморья, с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года автомобилисты смогут бесплатно пользоваться парковками возле здания на Светланской, 22) и на бывшем разворотном кольце улицы Уткинской. В этот период шлагбаумы будут открыты, а платежные системы отключены.