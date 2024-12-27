Первые в России родившиеся в неволе катраны обнаружены в Приморье

«Эти хрящевые рыбы требуют особого ухода, но наши специалисты по ихтиологии смогли создать условия, которые максимально приближены к естественным. В результате, период беременности у этих рыб сократился с двух лет, как в дикой природе, до одного года», — подчеркнула пресс-служба учреждения.