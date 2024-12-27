Первые в России родившиеся в неволе катраны обнаружены в Приморье

В Приморском океанариуме произошло уникальное событие: впервые в России в неволе появились на свет короткопёрые колючие акулы. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы океанариума. Ранним утром 18 декабря сотрудники заметили в аквариуме с колючими акулами группу новорождённых детёнышей.
«В Приморском океанариуме произошло радостное событие — на свет появилось пять детёнышей катрана. Это первый случай рождения короткопёрых колючих акул в искусственных условиях в России», — рассказали в пресс-службе Приморского океанариума.
Длина новорождённых акул составляет 21 сантиметр, а их вес около 28,5 грамма. Уже через несколько дней после рождения они начали употреблять в пищу измельчённую кету, минтай и даже креветки.
Шесть лет назад в Приморском океанариуме появились катраны-родители. Они были пойманы в трал рыболовного сейнера, который занимался добычей минтая. К счастью, на борту судна находились сотрудники Приморского океанариума, которые смогли доставить хищников на новое место жительства в целости и сохранности.
«Эти хрящевые рыбы требуют особого ухода, но наши специалисты по ихтиологии смогли создать условия, которые максимально приближены к естественным. В результате, период беременности у этих рыб сократился с двух лет, как в дикой природе, до одного года», — подчеркнула пресс-служба учреждения.