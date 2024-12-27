Зоологи в Ростовской области спасают козленка, от которого отказалась мама

Козочка породы Гиргентана родилась около двух недель назад. Однако мать отказалась от малышки и не стала о ней заботиться. Сотрудники парка решили переселить малышку к козленку Кузе. Решение оказалось хорошим. Животные быстро подружились и стали проводить время вместе.