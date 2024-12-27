Зоологи в Ростовской области спасают козленка, от которого отказалась мама

Ростовские зоологи выкармливают козленка, от которого отказалась мама. Об этом сообщили на официальной странице парка «Лога» 26 декабря.
Козочка породы Гиргентана родилась около двух недель назад. Однако мать отказалась от малышки и не стала о ней заботиться. Сотрудники парка решили переселить малышку к козленку Кузе. Решение оказалось хорошим. Животные быстро подружились и стали проводить время вместе.
-Козочка невероятно ласковая, умная и игривая. Вместе с Кузей они целыми днями носятся по хозяйству, весело играют и помогают животноводам, — поделились зоологи.