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В Уфе официально открыли движение по Шакшинскому мосту

При этом работы продолжаться еще в 2025 году, но они не потребуют перекрытия движения.

В Уфе официально открыли движение по Шакшинскому мосту. При этом работы продолжаться еще в 2025 году, но они не потребуют перекрытия движения.

Как сообщают в мэрии, запуск движение по всем полосам движения — пока техническое открытие. До февраля 2025 года будут производиться работы, не связанные с перекрытием движения. Это завершение устройства ливневой канализации и архитектурной подсветки.

Напомним, капремонт на мосту начался весной 2023 года. На аварийном путепроводе заменили все опорные части моста и подходы к нему протяженностью почти 1 км. Также восстановлены опоры освещения, барьерные и перильные ограждения.

Интересно, что в работах использовался новый материал — нанобетон. Как рассказал начальник управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы Константин Паппе, это помогло снизить нагрузку на конструкции и улучшить эксплуатационные свойства моста. В состав нанобетона входит особо прочный керамзит, который уменьшает массу бетона в 1,5 раза по сравнению с обычным.