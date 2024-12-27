В Уфе официально открыли движение по Шакшинскому мосту

Интересно, что в работах использовался новый материал — нанобетон. Как рассказал начальник управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы Константин Паппе, это помогло снизить нагрузку на конструкции и улучшить эксплуатационные свойства моста. В состав нанобетона входит особо прочный керамзит, который уменьшает массу бетона в 1,5 раза по сравнению с обычным.