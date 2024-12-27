В Красноярском крае цены на продукты за год выросли на 9%

Продукты в регионе за год подорожали на 9,22%, в том числе из-за ослабления рубля выросли цены на импортные фрукты. Так, например, в ноябре в годовом выражении ускорился рост цен на апельсины, груши стали дороже, чем были в октябре, а цены на бананы и виноград замедлили свое падение.