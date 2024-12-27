В Красноярском крае цены на продукты за год выросли на 9%

Об этом рассказали в Центробанке.
Продукты в регионе за год подорожали на 9,22%, в том числе из-за ослабления рубля выросли цены на импортные фрукты. Так, например, в ноябре в годовом выражении ускорился рост цен на апельсины, груши стали дороже, чем были в октябре, а цены на бананы и виноград замедлили свое падение.
Производители и поставщики молочной продукции продолжили переносить в цены возросшие затраты на сырье, упаковку и логистику. Как следствие, в ноябре ускорился годовой рост цен на молоко, сметану, творог, сливочное масло, сливки.
Предложение морепродуктов в регионе сократилось из-за снижения объемов вылова в регионах промысла. В результате в ноябре рост цен на мороженую и охлажденную рыбу, красную икру ускорился в годовом выражении.
Непродовольственные товары в Красноярском крае за год подорожали на 5,04%. Сократилось предложение моторного топлива на внутреннем рынке страны и выросли издержки производителей нефтепродуктов. В результате годовой рост цен на бензин и дизельное топливо ускорился.
Ослабление рубля привело к увеличению стоимости ввозимых из-за рубежа товаров и материалов. Кроме того, возросли издержки на оплату труда работников и логистику. В результате в годовом выражении цены на смартфоны и ноутбуки в ноябре 2024-го снижались медленнее, чем в октябре, а темпы роста цен на некоторые парфюмерно-косметические товары ускорились.
В условиях роста мировых цен на золото увеличились издержки на сырье производителей ювелирных украшений. Из-за чего в ноябре цены на отдельные ювелирные изделия в годовом сопоставлении выросли больше, чем месяцем ранее.
Услуги в регионе за год подорожали на 13,11%. Операторы сотовой связи переносили в цены своих услуг возросшие издержки на модернизацию сетей, обслуживание оборудования и оплату труда. Поэтому в ноябре абонентская плата за пакет услуг сотовой связи выросла в годовом выражении сильнее, чем в октябре.
Увеличение затрат перевозчиков на обслуживание и ремонт транспорта, оплату труда стало причиной индексации тарифа на проезд в городском автобусе в некоторых городах края. В результате увеличился годовой рост цен на проезд в городском автомобильном транспорте.
Добавим, что годовая инфляция в Красноярском крае в ноябре ускорилась до 8,90% после 8,57% в октябре. Это произошло в основном из-за переноса в цены возросших издержек производителей и поставщиков отдельных непродовольственных товаров и услуг. В целом по России инфляция в ноябре составила 8,88%, по Сибирскому федеральному округу — 8,98%.