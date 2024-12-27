Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главные новости 27 декабря 2024 года

Последние новости за сегодня — 27 декабря 2024 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 27 декабря 2024 года.

Судно из Норвегии отказало в спасении экипажу тонущего Ursa Major

Во время крушения моряки российского сухогруза Ursa Major обратились за помощью к экипажу судна Oslo Carrier 3 под флагом Норвегии и получили отказ. Команда норвежского судна сослалась на «некий запрет» со стороны своего руководства.

Трамп призвал ЕС увеличить поддержку Украины

Источник: Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп обратился к правительствам стран Евросоюза с призывом нарастить объемы финансовой помощи Киеву. Газета The Washington Post расшифровала посыл политика как сигнал о грядущем сокращении американской поддержки.

Пентагон отказался комментировать уничтожение истребителя F-16 на Украине

В Минобороны США не стали комментировать информацию о том, что в Запорожской области сбили самолет F-16 американского производства, поставленный на вооружение Украине. В Пентагоне заявили, что за подробностями по поводу инцидента следует обращаться в Киев.

ЕС готовит санкции против «теневого флота» РФ после порыва кабеля в Балтийском море

Источник: Reuters

Страны Евросоюза намерены ввести санкции против «теневого флота» России. Поводом для введения ограничений стало повреждение подводного кабеля в Балтийском море. Расследование о причинах аварии на энерголинии только ведется, но среди подозреваемых в «диверсии» — судно, занимающееся транспортировкой нефтепродуктов.

Илон Маск спрогнозировал банкротство США

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что США может грозить банкротство, если не будут взяты под контроль бюджетные расходы и рост госдолга. По данным Международного валютного фонда, размер государственного долга страны достигнет 121% ВВП к концу года.