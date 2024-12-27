Главные новости 27 декабря 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 27 декабря 2024 года.
Судно из Норвегии отказало в спасении экипажу тонущего Ursa Major
Во время крушения моряки российского сухогруза Ursa Major обратились за помощью к экипажу судна Oslo Carrier 3 под флагом Норвегии и получили отказ. Команда норвежского судна сослалась на «некий запрет» со стороны своего руководства.
Трамп призвал ЕС увеличить поддержку Украины
Избранный президент США Дональд Трамп обратился к правительствам стран Евросоюза с призывом нарастить объемы финансовой помощи Киеву. Газета The Washington Post расшифровала посыл политика как сигнал о грядущем сокращении американской поддержки.
Пентагон отказался комментировать уничтожение истребителя F-16 на Украине
В Минобороны США не стали комментировать информацию о том, что в Запорожской области сбили самолет F-16 американского производства, поставленный на вооружение Украине. В Пентагоне заявили, что за подробностями по поводу инцидента следует обращаться в Киев.
ЕС готовит санкции против «теневого флота» РФ после порыва кабеля в Балтийском море
Страны Евросоюза намерены ввести санкции против «теневого флота» России. Поводом для введения ограничений стало повреждение подводного кабеля в Балтийском море. Расследование о причинах аварии на энерголинии только ведется, но среди подозреваемых в «диверсии» — судно, занимающееся транспортировкой нефтепродуктов.
Илон Маск спрогнозировал банкротство США
Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что США может грозить банкротство, если не будут взяты под контроль бюджетные расходы и рост госдолга. По данным Международного валютного фонда, размер государственного долга страны достигнет 121% ВВП к концу года.