Каток в Автозаводском парке закрыли из-за оттепели 27 декабря

В частности, перерыв в работе пока объявлен на один день. Сегодня по прогнозам синоптиков в Нижнем Новгороде 0…+1, ожидается снег с дождем. Поскольку лед на катке естественный, в плюсовую температуру эксплуатироваться он не может. Завтра, согласно прогнозу, ожидается до −4 градусов, так что есть надежда, что каток всё-таки откроется.