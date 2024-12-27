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Каток в Автозаводском парке закрыли из-за оттепели 27 декабря

Сегодня он не работает по причине плюсовой температуры.

Источник: Комсомольская правда

Каток «Катушка» в Автозаводском парке временно закрыт из-за оттепели 27 декабря. Об этом сообщает Дирекция парков и скверов Нижнего Новгорода.

В частности, перерыв в работе пока объявлен на один день. Сегодня по прогнозам синоптиков в Нижнем Новгороде 0…+1, ожидается снег с дождем. Поскольку лед на катке естественный, в плюсовую температуру эксплуатироваться он не может. Завтра, согласно прогнозу, ожидается до −4 градусов, так что есть надежда, что каток всё-таки откроется.

Вместе с тем в дирекции уточнили, что горки продолжают работать, так что детворе и взрослым любителям тюбинга скучать не придется.