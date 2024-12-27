В дивногорском супермаркете обнаружили «бесценные» продукты

В дивногорском супермаркете «Магнит» на улице Чкалова местный житель обнаружил отсутствие ценников на разнообразные товары. Он зафиксировал нарушения на видео и отправил в Роспотребнадзор.
Специалисты проверили магазин и подтвердили факт отсутствия ценников на некоторых конфетах, выставленных на продажу.
«Продавец обязан обеспечить наличие ценников на реализуемые товары с указанием наименования товара, сорта (при его наличии), цены за вес или единицу товара», — добавили в ведомстве.
Магазину объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований законодательства о защите прав потребителей.