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В дивногорском супермаркете обнаружили «бесценные» продукты

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Отсутствие ценников на товарах является недопустимым нарушением.

Источник: Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю

В дивногорском супермаркете «Магнит» на улице Чкалова местный житель обнаружил отсутствие ценников на разнообразные товары. Он зафиксировал нарушения на видео и отправил в Роспотребнадзор.

Специалисты проверили магазин и подтвердили факт отсутствия ценников на некоторых конфетах, выставленных на продажу.

«Продавец обязан обеспечить наличие ценников на реализуемые товары с указанием наименования товара, сорта (при его наличии), цены за вес или единицу товара», — добавили в ведомстве.

Магазину объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований законодательства о защите прав потребителей.