Управляющую компанию из Владивостока оштрафовали за тёмный загаженный подъезд

В октябре 2024 года электрическая проводка в подъезде дома окончательно пришла в аварийное состояние, и освещение в подъезде пропало. В тот же период перестали убирать места общего пользования (как с сарказмом отмечает прокуратура, управляющая компания, очевидно, решила, что «в темноте никто и не заметит мусора на лестничных площадках»). Жильцы написали в управляющую компанию жалобу на отсутствие электриков и уборщиков, но организация ничего не предприняла.
Следующую жалобу жильцы адресовали уже прокуратуре Первомайского района Владивостока, в результате возбуждено дело об административном правонарушении о нарушении лицензионных требований при управлении многоквартирным домом (ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ). Дело рассмотрели в Государственной жилищной инспекции, управляющую компанию признали виновной и оштрафовали на 250 тысяч рублей.
Организация привела подъезд в порядок, но прокуратура выявила и другие случаи, когда жильцы не смогли добиться от «Региона-ЖКХ» выполнения лицензионных требований: на бездействие компании жаловались дом № 5 по улице Окатовой и дом № 40 по улице Зои Космодемьянской. Поэтому 26 декабря районная прокуратура возбудила ещё два дела по статье 14.1.3 КоАП РФ. Сейчас эти материалы находятся на рассмотрении.
Отметим, что проблемы при взаимодействии с управляющими компаниями часто возникают у владивостокцев в связи перебоями в теплоснабжении. В городе, несмотря на второй год масштабной модернизации теплотрасс, постоянно происходят аварии на сетях, а в этом году к нештатным аварийным отключениям добавились ещё и срочные плановые работы: то прочистка фильтров тепловой подстанции, то работы на теплотрассах. После аварийных и плановых ремонтных работ отопление по многим адресам не возобновляется в анонсированный срок, и жильцам предлагают обращаться в управляющие компании, чтобы там решили проблему уже на внутридомовых сетях.
Ранее сообщалось, что к административной ответственности за нарушение лицензионных требований привлекли управляющую компанию «Центавр». Она не организовала на придомовой территории на Народном проспекте, 43/1, площадку для мусорных контейнеров, и стихийная свалка образовалась под окнами. 15 декабря 2024 года свалка загорелась, пожар уничтожил квартиру на первом этаже. В ней проживали женщина с малолетней дочерью, для которых эта квартира была единственным жильём. Решается вопрос о возбуждении ещё и уголовного дела.