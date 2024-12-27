Управляющую компанию из Владивостока оштрафовали за тёмный загаженный подъезд

Отметим, что проблемы при взаимодействии с управляющими компаниями часто возникают у владивостокцев в связи перебоями в теплоснабжении. В городе, несмотря на второй год масштабной модернизации теплотрасс, постоянно происходят аварии на сетях, а в этом году к нештатным аварийным отключениям добавились ещё и срочные плановые работы: то прочистка фильтров тепловой подстанции, то работы на теплотрассах. После аварийных и плановых ремонтных работ отопление по многим адресам не возобновляется в анонсированный срок, и жильцам предлагают обращаться в управляющие компании, чтобы там решили проблему уже на внутридомовых сетях.