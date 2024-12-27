Новое отделение почты появилось в селе Гаровка-1 Хабаровского края

Так, в сельском поселении Гаровка-1 Хабаровского района было построено новое модульное отделение «Почты России». Здание оснащено металлическим каркасом, стенами из сэндвич-панелей и декоративным фасадным покрытием. Внутри помещения просторное и уютное, есть комната отдыха для сотрудников. Площадь помещений составляет 42 кв. м. Все почтовые отделения, сооруженные согласно президентской программе, отвечают требованиям доступной среды для людей с ограниченными возможностями. В них оборудованы «медицинские уголки», где можно самостоятельно проверить кровяное давление, уровень кислорода в крови и температуру тела.