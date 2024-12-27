Новое отделение почты появилось в селе Гаровка-1 Хабаровского края

По инициативе президента Владимира Путина в России, включая Хабаровский край, проводится модернизация сельских почтовых отделений. Цель этой президентской инициативы — превратить эти отделения в многофункциональные, современные и удобные для сотрудников и посетителей центры, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства края.
Так, в сельском поселении Гаровка-1 Хабаровского района было построено новое модульное отделение «Почты России». Здание оснащено металлическим каркасом, стенами из сэндвич-панелей и декоративным фасадным покрытием. Внутри помещения просторное и уютное, есть комната отдыха для сотрудников. Площадь помещений составляет 42 кв. м. Все почтовые отделения, сооруженные согласно президентской программе, отвечают требованиям доступной среды для людей с ограниченными возможностями. В них оборудованы «медицинские уголки», где можно самостоятельно проверить кровяное давление, уровень кислорода в крови и температуру тела.
Новое отделение почты появилось в селе Гаровка-1. Фото: Пресс-служба министерства цифрового развития и связи края.
Новое отделение почты появилось в селе Гаровка-1. Фото: Пресс-служба министерства цифрового развития и связи края.
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— Программа модернизации почтовых отделений решает важную задачу — улучшение качества жизни в сельской местности. Она не только обеспечивает бытовой комфорт, но и расширяет спектр доступных услуг. Цифровизация также является неотъемлемой частью программы. В клиентском зале будет установлен компьютер. Вскоре жители Гаровки-1 смогут пользоваться порталом Госуслуг для подтверждения и восстановления своих учетных записей, — сообщил министр цифрового развития и связи Хабаровского края Евгений Демин.
Сотрудники почтового отделения используют современное оборудование, а посетители могут пользоваться теми же почтовыми и финансовыми услугами, что и в городских офисах. Для покупателей, предпочитающих заказывать товары в интернет-магазинах, предусмотрена примерочная.
— Новое почтовое отделение полностью оборудовано для качественного обслуживания клиентов. Здесь жители деревни могут получить полный спектр почтовых, финансовых и социальных услуг, необходимых для современного человека, — отметил директор УФПС Хабаровского края Евгений Луконькин.
Программа модернизации почтовых отделений реализуется уже три года. В прошлые годы в крае в 10 населенных пунктах были проведены капитальные ремонты почтовых отделений.