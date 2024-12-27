В такую погоду остаться без света — ещё то испытание: Где в Кишинёве отключат электричество в пятницу, 27 декабря, — публикуем адреса

Поставщик электроэнергии Premier Energy сообщает о запланированных на пятницу, 27 декабря 2024, отключениях электричества в Кишиневе.
Ботаника.
- Грэдина Ботаникэ, 28, Индустриалэ, 54, 77, Лунка Быкулуй, 28/1, 29, 33, 41, 41/1, Узинелор, 104, 120−126, 130, 134−142, 142/1, 171/2, 9999 — частично, с 09:10 до 13:30.
- Мунчешть, 293b, 605, 605/2, 9999 — с 09:00 до 17:00.
Рышкановка.
- Петрикань, 19, 19/3 — частично, с 09:20 до 17:00.
- А. Дога, 28, 28/1, 28/2, 32/1, 36, Т. Владимиреску, 1/1, ½, ⅓, ¼, ⅕ — частично, с 09:20 до 17:00.
- Албишоара, 72/2, 72/3, 76/1, Крамей 11−13, 22, пер. 3 Крамей, 4, 9, 15, 9, 16−30, И. Заикин, 58, 64, 70−84, Мовила луй Бурчел, 9, 23, 27, 35, 35A, 39−51 — частично, с 09:00 до 17:00.