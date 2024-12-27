Возле уфимского Монумента Дружбы появится квартал с высотками

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев разрешил спроектировать жилой квартал у Монумента Дружбы. Соответствующее постановление, подписанное сити-менеджером, было опубликовано на сайте городской администрации.
Из документа следует, что предприятию «ГК Жилстройинвест» разрешается разработать проекты планировки и межевания территории в 60,78 гектара, ограниченной улицами Менделеева, Кавказской, Пугачева и продолжением улицы Кавказской.
Предприятию предстоит провести инженерные изыскания, чтобы подготовить обоснования проекта. Документация должна быть разработана с учетом границ территорий объектов культурного наследия и границ зон с особыми условиями использования территории. Проекты необходимо предоставить в течение 18 месяцев в Главное управление архитектуры и градостроительства столицы Башкирии.
В постановлении Мавлиева также указано, что обозначенная территория попадает в зону смешанного размещения жилья разного типа и этажности и территорию преимущественно индивидуальной жилой застройки. Кроме того, у квартала есть потенциал комплексной реорганизации с размещением жилых домов.
Разработчику проектов нужно будет предусмотреть максимальное сохранение зеленых насаждений, размещение сети ливневой канализации, определить количество предполагаемых к сносу строений и сооружений, параметры планируемых к строительству объектов и пр. Также необходимо уделить особое внимание организации парковок, а первые этажи МКД, располагаемых вдоль красных линий улиц, необходимо предусмотреть под размещение предприятий бытовых услуг.
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