Возле уфимского Монумента Дружбы появится квартал с высотками

В постановлении Мавлиева также указано, что обозначенная территория попадает в зону смешанного размещения жилья разного типа и этажности и территорию преимущественно индивидуальной жилой застройки. Кроме того, у квартала есть потенциал комплексной реорганизации с размещением жилых домов.