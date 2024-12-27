Маршрут трамвая № 17 стал самым популярным у москвичей по итогам года

«Популярность московского трамвая продолжает расти, все больше пассажиров выбирают этот комфортный, экологичный вид транспорта. Ежедневно на нем совершают более 700 тысяч поездок. По задаче Сергея Собянина мы развиваем маршрутную сеть и инфраструктуру, обеспечиваем удобные пересадки, оборудуем обособленные пути и безопасные приподнятые платформы. Это позволяет интегрировать трамвай в рельсовый каркас столицы и эффективно дополнять действующие линии метро, МЦК и Московских центральных диаметров (МЦД)», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.