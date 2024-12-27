Маршрут трамвая № 17 стал самым популярным у москвичей по итогам года

Самым востребованным у москвичей по итогам 2024 года остался трамвайный маршрут № 17 «Медведково» — «Останкино». За год по нему пассажиры совершили более 16 миллионов поездок. В сравнении с 2023 годом этот показатель увеличился больше чем на 20 процентов.
Маршрут № 17 проходит возле станций метро «Бабушкинская», «ВДНХ» и станции МЦК Ростокино — по Полярной улице, проезду Дежнева, улицам Менжинского и Енисейской, проспекту Мира и улице Академика Королева до Останкинского пруда. Ежедневно на нем совершают около 50 тысяч поездок.
«Популярность московского трамвая продолжает расти, все больше пассажиров выбирают этот комфортный, экологичный вид транспорта. Ежедневно на нем совершают более 700 тысяч поездок. По задаче Сергея Собянина мы развиваем маршрутную сеть и инфраструктуру, обеспечиваем удобные пересадки, оборудуем обособленные пути и безопасные приподнятые платформы. Это позволяет интегрировать трамвай в рельсовый каркас столицы и эффективно дополнять действующие линии метро, МЦК и Московских центральных диаметров (МЦД)», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Сегодня для москвичей доступно 35 маршрутов трамваев в разных округах города. В число самых востребованных по итогам 2024 года также вошли маршруты № 6 («Братцево» — «Метро “Сокол”»), № 47 («Нагатино» — «Метро “Октябрьская”»), № 36 («Метрогородок» — «МЦД Новогиреево») и № 11 («Останкино» — «Восточное Измайлово»).
Звание самого протяженного заслужил маршрут трамвая № 46, длина его пути в одну сторону составляет 19,9 километра. Он проходит от Метрогородка мимо станции метро «Бульвар Рокоссовского», через район Богородское, возле станций метро «Преображенская площадь», «Семеновская», «Лефортово», «Авиамоторная» и «Площадь Ильича» и до станции Калитники МЦД-2.
Всего в Москве действует 35 трамвайных маршрутов. Современная сеть трамвая охватывает 86 районов столицы, а вблизи остановок проживают свыше 5,5 миллиона человек.