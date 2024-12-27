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В Петербурге торжественно открыли станцию «Горный институт»

В Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие станции Горный институт. В девять утра, после церемонии, на которой присутствовали губернатор Александр Беглов, спикер ЗакСа Александр Бельский, начальник метро Евгений Козин, а также студенты Горного, двери вестибюля открыли для горожан.

Ранее в своем Telegram-канале губернатор Беглов анонсировал, что станция начнет полноценную работу 27 декабря в 09:00. Градоначальник также поблагодарил петербуржцев за терпение.

Станция стала завершением Лахтинско-Правобережной (оранжевой) линии с запада. Она через подземку напрямую связала Васильевский остров с главным пересадочным узлом метрополитена — «Сенной площадью» (через оранжевую ветку — «Спасская»). На стенах вагонов и вестибюлей, между тем, минувшей ночью уже появились обновленные карты с «Горным институтом».

метро