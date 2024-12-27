В Петербурге торжественно открыли станцию «Горный институт»

Станция стала завершением Лахтинско-Правобережной (оранжевой) линии с запада. Она через подземку напрямую связала Васильевский остров с главным пересадочным узлом метрополитена — «Сенной площадью» (через оранжевую ветку — «Спасская»). На стенах вагонов и вестибюлей, между тем, минувшей ночью уже появились обновленные карты с «Горным институтом».