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Синоптики рассказали, какой будет погода в январе

Январь — традиционно самый холодный месяц зимы в Узбекистане, хотя история показывает, что это правило действует не всегда.

Сейчас в Ричмонде: +1° 1 м/с 75% 768 мм рт. ст. +3°
Источник: Vaib.Uz

Например, в зимний сезон 2002−2003 годов самым холодным оказался декабрь, который превзошёл январь и февраль по низким температурам. В то же время, в 2013—2014 годах именно февраль стал самым морозным месяцем зимы.

Для нашего климата характерна смена теплых и холодных периодов зимой. Полностью холодный январь — это редкость. В большинстве случаев температура в этом месяце колеблется в разных диапазонах.

Прогноз на январь 2025 года

На начало января синоптики не прогнозируют аномальных температур — ни чрезмерного тепла, ни сильных морозов.

В первой декаде января температура воздуха будет близка к средним многолетним значениям:

  • Ночью: от −3 до +2 градусов.
  • Днем: от +3 до +8 градусов.
  • На севере: ночью −3…-8 градусов, днем 0…+5 градусов.

Во второй половине января температура будет колебаться:

  • Ночью: от +3…+8 градусов тепла до −3…-8 градусов мороза, на севере: до −10…-15 градусов мороза.
  • Днем: от +10…+15 градусов тепла до −2…-3 градусов мороза.

Синоптики не исключают короткие периоды сильного похолодания, когда температура может опуститься ночью до −10…-12 градусов, а на севере — до −17…-20 градусов.

Осадки в январе

Январь в Узбекистане — это время, когда осадки выпадают достаточно часто. В среднем за месяц дождь или снег идут от 9 до 14 дней. Однако из-за глобального потепления всё чаще даже в предгорных районах вместо снега выпадают дожди.

Снежный покров в равнинных зонах редко держится долго — обычно менее 5 дней, а иногда он не образуется вообще. В горных и предгорных районах снежные периоды бывают более продолжительными.

Январь 2025 года обещает быть довольно мягким и близким к многолетним климатическим показателям. Умеренные температуры, редкие морозы и осадки в виде дождя и снега — именно такая погода ожидает Узбекистан в середине зимы. Жителям страны остаётся только наслаждаться комфортной зимней погодой, которая всё реже становится по-настоящему суровой.