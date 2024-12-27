Госэкспертиза одобрила проект школы в красноярском микрорайоне Солнечный

Внутри здания оборудуют два вестибюля, актовый зал, мастерские, пищеблок, библиотеку и четыре спортивных зала. Во дворе школы построят различные спортплощадки и теплый павильон для переодевания. Кроме того, на территории учреждения появится автогородок.