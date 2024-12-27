Госэкспертиза одобрила проект школы в красноярском микрорайоне Солнечный

Проектно-сметная документация для школы в красноярском микрорайоне Солнечный получила положительное заключение госэкспертизы. Как рассказали в департаменте городского строительства, учреждение на 1100 мест появится неподалеку от дома № 72 на улице Соколовской.
Внутри здания оборудуют два вестибюля, актовый зал, мастерские, пищеблок, библиотеку и четыре спортивных зала. Во дворе школы построят различные спортплощадки и теплый павильон для переодевания. Кроме того, на территории учреждения появится автогородок.
Строительство начнется в 2025 году.
Ранее мы писали, что с 27 января в Красноярске заработают платные парковки возле краевой клинической больницы и на улице Республики.