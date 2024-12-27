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Госэкспертиза одобрила проект школы в красноярском микрорайоне Солнечный

Учреждение построят неподалеку от дома № 72 на улице Соколовской.

Источник: Соцсети

Проектно-сметная документация для школы в красноярском микрорайоне Солнечный получила положительное заключение госэкспертизы. Как рассказали в департаменте городского строительства, учреждение на 1100 мест появится неподалеку от дома № 72 на улице Соколовской.

Внутри здания оборудуют два вестибюля, актовый зал, мастерские, пищеблок, библиотеку и четыре спортивных зала. Во дворе школы построят различные спортплощадки и теплый павильон для переодевания. Кроме того, на территории учреждения появится автогородок.

Строительство начнется в 2025 году.

Ранее мы писали, что с 27 января в Красноярске заработают платные парковки возле краевой клинической больницы и на улице Республики.

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