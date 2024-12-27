Сегодня в Татышев-парке Красноярска откроется главная городская ёлка

27 декабря в 19:00 в Татышев-парке состоится открытие главной городской ёлки и ледового городка. Об этом рассказали в администрации Красноярска. Это событие завершит череду открытий районных ёлок и ледовых городков.
Гостей ждёт театрализованная праздничная программа «Звучание новогоднего Красноярска». В мероприятии примут участие лучшие творческие коллективы города, сказочные персонажи и победители городских конкурсов — юный «Морозик» и «Маленькая Снегурочка».
Атмосфера будет пронизана творчеством русского композитора Петра Чайковского, так как в следующем году исполняется 185 лет со дня его рождения.
В ледовом городке создана коллекция художественных образов известного произведения композитора.
Напомним, добраться на открытие главной городской ёлки на о. Татышев можно бесплатно. Транспорт будет ездить каждые 10 мин. от ТЦ «Авиатор» и от парковки ТЦ «О’КЕЙ» (пер. Сибирский, 5А).
Уехать с мероприятия можно с 18:30 до 23:30.
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