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Сегодня в Татышев-парке Красноярска откроется главная городская ёлка

Атмосфера будет пронизана творчеством русского композитора Петра Чайковского.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

27 декабря в 19:00 в Татышев-парке состоится открытие главной городской ёлки и ледового городка. Об этом рассказали в администрации Красноярска. Это событие завершит череду открытий районных ёлок и ледовых городков.

Гостей ждёт театрализованная праздничная программа «Звучание новогоднего Красноярска». В мероприятии примут участие лучшие творческие коллективы города, сказочные персонажи и победители городских конкурсов — юный «Морозик» и «Маленькая Снегурочка».

Атмосфера будет пронизана творчеством русского композитора Петра Чайковского, так как в следующем году исполняется 185 лет со дня его рождения.

В ледовом городке создана коллекция художественных образов известного произведения композитора.

Напомним, добраться на открытие главной городской ёлки на о. Татышев можно бесплатно. Транспорт будет ездить каждые 10 мин. от ТЦ «Авиатор» и от парковки ТЦ «О’КЕЙ» (пер. Сибирский, 5А).

Уехать с мероприятия можно с 18:30 до 23:30.

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