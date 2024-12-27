Сегодня в Татышев-парке Красноярска откроется главная городская ёлка

Напомним, добраться на открытие главной городской ёлки на о. Татышев можно бесплатно. Транспорт будет ездить каждые 10 мин. от ТЦ «Авиатор» и от парковки ТЦ «О’КЕЙ» (пер. Сибирский, 5А).