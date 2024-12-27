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В Самаре временно приостановили работу переправы до Рождествена

На Волге возле Самары образовались промоины и торосы.

Источник: Комсомольская правда

Работу переправы Самара — Рождествено временно приостановили. Это связано с тем, что лед на Волге еще слишком тонкий. А еще на реке образовались промоины и торосы.

— Переправа через реку на любом виде транспорта, включая пеший переход по льду, представляет опасность для жизни, — напомнили в ГУ МЧС России по Самарской области и призвали жителей региона быть внимательными и осторожными.

Ранее в Самарской области отменили два вечерних рейса на переправе Самара — Подголятино из-за тяжелой ледовой обстановки на Волге. А в Тольятти мужчина провалился под тонкий лед, к счастью, его успели спасти.