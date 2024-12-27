Завершился «Новогодний марафон» для корпоративных волонтеров «Русала» и Эн+

«Наш марафон был и продолжает занимать позицию лидера среди других компаний, развивающих корпоративное волонтерство — по охвату социальных учреждений в проекте, с которыми в течение года Эн+ и “Русал” ведут взаимодействие, и по количеству совершенных волонтерских событий за такой короткий срок. Также хотелось бы подчеркнуть, что мы стараемся оказывать только ту помощь, которая действительно нужна в предпраздничный период учреждениям, а не ситуативно врываться в быт подопечных», — рассказала исполнительный директор Центра социальных программ Елена Тарасова.