Отличившимся ветеранам СВО предоставят допмеру соцподдержки в Иркутской области

В Иркутской области ветеранам боевых действий, которые отличились во время специальной военной операции, будут оказывать дополнительную меру поддержки. Закон об этом подписал Игорь Кобзев, губернатор Приангарья. Сибирякам предоставят социальные выплаты взамен предоставления в собственность бесплатно земельных участков.
— Мера введена дополнительно, так как в некоторых муниципалитетах возникли сложности с предоставлением земельных участков ветеранам боевых действий, отличившимся в ходе СВО. Размер соцвыплаты составит 300 тысяч рублей. Действовать эта мера поддержки будет с 1 января 2025 года, — отметил Игорь Кобзев.
Получить допмеру поддержки смогут бойцы СВО, которые отвечают в совокупности нескольким требованиям. К примеру, у сибиряка должен быть подписан контракт о пребывании в добровольческом формировании, которое содействует выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ. Еще получить выплату смогут военнослужащие, проходящие или уже прошедшие службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющие специальные звания полиции, удостоенные звания Героя РФ или награжденные орденами РФ за заслуги.