Отличившимся ветеранам СВО предоставят допмеру соцподдержки в Иркутской области

Получить допмеру поддержки смогут бойцы СВО, которые отвечают в совокупности нескольким требованиям. К примеру, у сибиряка должен быть подписан контракт о пребывании в добровольческом формировании, которое содействует выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ. Еще получить выплату смогут военнослужащие, проходящие или уже прошедшие службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющие специальные звания полиции, удостоенные звания Героя РФ или награжденные орденами РФ за заслуги.