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Запрет охоты на волка ввели в нацпарке «Беловежская пуща»

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беловежской пуще введен запрет охоты на волка, сообщили БЕЛТА в национальном парке. Запрет действует до 1 января 2027 года и распространяется на территорию пущи, относящуюся к объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО (более 82 тыс. га).

Источник: John A. Vucetich/Michigan Technological University

Решение о запрете охоты на волка принято в соответствии с рекомендациями Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, Комитета министров Совета Европы и Комитета Бернской конвенции, опираясь в том числе на опыт нацпарка по введению моратория охоты на волка в 2015—2017 годах.

«Принятие запрета охоты на волка является важным шагом в деле сохранения природного наследия, поддержания здоровья и баланса естественных экосистем и еще раз доказывает приверженность дирекции Беловежской пущи идеям заповедности в национальном парке», — рассказали в нацпарке.