Запрет охоты на волка ввели в нацпарке «Беловежская пуща»

Решение о запрете охоты на волка принято в соответствии с рекомендациями Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, Комитета министров Совета Европы и Комитета Бернской конвенции, опираясь в том числе на опыт нацпарка по введению моратория охоты на волка в 2015—2017 годах.