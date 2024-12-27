Средняя зарплата в Омской области достигла 65 тыс рублей

Омскстат опубликовал данные о среднемесячной зарплате омичей за октябрь 2024 года. Согласно обновленной статистике, в среднем омичи зарабатывали 65 133 рубля.
Самую большую зарплату в октябре получали омичи, работающие в сфере производства кокса и нефтепродукта. В среднем специалисты этой сферы получали 164 205 рублей.
Самая низкая зарплата оказалась у работников сфер обработки древесины и производства одежды — 20 899 и 20 264 рубля соотвественно.
В среднем ежемесячная зарплата в Омской области выросла на 18,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.