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Средняя зарплата в Омской области достигла 65 тыс рублей

По сравнению с прошлым годом она выросла на 18,3%

Источник: Комсомольская правда

Омскстат опубликовал данные о среднемесячной зарплате омичей за октябрь 2024 года. Согласно обновленной статистике, в среднем омичи зарабатывали 65 133 рубля.

Самую большую зарплату в октябре получали омичи, работающие в сфере производства кокса и нефтепродукта. В среднем специалисты этой сферы получали 164 205 рублей.

Самая низкая зарплата оказалась у работников сфер обработки древесины и производства одежды — 20 899 и 20 264 рубля соотвественно.

В среднем ежемесячная зарплата в Омской области выросла на 18,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.