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Татарстанцев просят воздержаться от поездок в Таиланд

В соседней Мьянме свирепствует холера.

Источник: Reuters

Жителей Татарстана призвали воздержаться от путешествия в Таиланд на новогодние праздники. Специалисты отмечают риск заражения опасными тропическими лихорадками, который значительно возрос.

По информации Роспотребнадзора, соседняя с Таиландом Мьянма поражена холерой. Специалисты подчеркнули важность соблюдения мер профилактики, потому что в настоящее время существует угроза заражения тропической малярией, которая очень тяжело переносится россиянами, и в некоторых случаях может привести к летальному исходу.

В свете этого, тем, кто будет находиться на приграничных территориях Таиланда, рекомендуется пить исключительно бутилированную воду, тщательно мыть руки, овощи и фрукты. По возвращении из отпуска необходимо внимательно следить за своим здоровьем. При любых изменениях, таких как повышенная температура или кашель, обязательно следует обратиться к врачу и сообщить о местонахождении своего пребывания.

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