Татарстанцев просят воздержаться от поездок в Таиланд

В свете этого, тем, кто будет находиться на приграничных территориях Таиланда, рекомендуется пить исключительно бутилированную воду, тщательно мыть руки, овощи и фрукты. По возвращении из отпуска необходимо внимательно следить за своим здоровьем. При любых изменениях, таких как повышенная температура или кашель, обязательно следует обратиться к врачу и сообщить о местонахождении своего пребывания.