В Гусеве ребёнок пробежался по улице с вырванной с корнем ёлкой, глава администрации попросил посадить дерево обратно

В Гусеве на улице заметили ребёнка, бегущего с вырванной из земли ёлкой наперевес. Видео опубликовал у себя в телеграм-канале глава администрации округа Александр Китаев.
«Присмотритесь, пожалуйста — может кто-то узнает на видео свое чадо. Посадите, пожалуйста, ёлочку на место — откуда вырвали, и я попрошу Деда Мороза принести сорванцу подарок и искусственную Новогоднюю красавицу», — написал чиновник.
Он подчеркнул, что город регулярно приводят в порядок и стараются сделать красивым. Китаев посетовал, что в преддверии праздников «кто-то среди бела дня вот так вот между делом уничтожает красоту любимого города и чужой труд».
Глава администрации пообещал конфиденциальность тому, кто вернёт дерево на место и напишет ему об этом в личном сообщении. В противном случае Китаев пообещал попросить «новогоднего волшебника не приносить подарок совсем…».