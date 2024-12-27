Мемориальную доску кавалеру Ордена Мужества открыли в Иркутске

— Сергей Брагин, совсем молодой юноша, погиб, выполняя свой воинский и гражданский долг, в городе Купянске Харьковской области, где шли ожесточенные бои. Сегодня мы собрались здесь, чтобы отдать дань памяти герою. Такие честные и мужественные парни, как он, всегда готовы отстаивать правду на передовой. Иркутск помнит все подвиги наших бойцов во имя Родины! И кавалер ордена Мужества Сергей Брагин навсегда войдет в историю нашей страны, — отметил мэр Руслан Болотов.