Мемориальную доску кавалеру Ордена Мужества открыли в Иркутске

В Иркутске состоялось открытие мемориальной доски в честь Сергея Брагина, кавалера ордена Мужества. Как сообщает пресс-служба городской администрации, в торжественной церемонии участвовали мать героя, Алла Брагина, ветераны войн, учителя, а также друзья и близкие.
— Сергей Брагин, совсем молодой юноша, погиб, выполняя свой воинский и гражданский долг, в городе Купянске Харьковской области, где шли ожесточенные бои. Сегодня мы собрались здесь, чтобы отдать дань памяти герою. Такие честные и мужественные парни, как он, всегда готовы отстаивать правду на передовой. Иркутск помнит все подвиги наших бойцов во имя Родины! И кавалер ордена Мужества Сергей Брагин навсегда войдет в историю нашей страны, — отметил мэр Руслан Болотов.
Сергей закончил авиационный техникум, после работал на Иркутском авиационном заводе. Боец даже по окончанию школы продолжал навещать педагогов. В 2021 году он начал срочную службу в Улан-Удэ, а в 2022 подписал контракт с Министерством обороны. 12 сентября того же года ему посмертно была вручена награда — орден Мужества.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области ограничат продажу алкоголя на время новогодних праздников. Запрет коснется сразу нескольких регионов.