Режим повышенной готовности будет действовать в Иркутской области до 9 января

Режим повышенной готовности будет действовать в Иркутской области в новогодние праздники. Указ уже подписал Игорь Кобзев, губернатор Приангарья. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве.
— В период режима функционирования повышенной готовности в Иркутской области будет организовано дежурство руководящего состава исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Иркутской области, — заявил Игорь Кобзев.
Губернатор Приангарья подчеркнул, что особое внимание Министерству жилищной политики и энергетики необходимо уделить наличию и поддержанию в исправном состоянии резервных источников энергоснабжения. Также будет организовано своевременное приведение в готовность сил и средств для устранения ЧС. Стоит отметить, что режим будет действовать на территории Иркутской области с 28 декабря 2024 года по 9 января 2025 года.