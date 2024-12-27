Режим повышенной готовности будет действовать в Иркутской области до 9 января

Губернатор Приангарья подчеркнул, что особое внимание Министерству жилищной политики и энергетики необходимо уделить наличию и поддержанию в исправном состоянии резервных источников энергоснабжения. Также будет организовано своевременное приведение в готовность сил и средств для устранения ЧС. Стоит отметить, что режим будет действовать на территории Иркутской области с 28 декабря 2024 года по 9 января 2025 года.