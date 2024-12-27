Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Режим повышенной готовности будет действовать в Иркутской области до 9 января

Режим будет действовать на территории Иркутской области с 28 декабря 2024 года по 9 января 2025 года.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Режим повышенной готовности будет действовать в Иркутской области в новогодние праздники. Указ уже подписал Игорь Кобзев, губернатор Приангарья. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве.

— В период режима функционирования повышенной готовности в Иркутской области будет организовано дежурство руководящего состава исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Иркутской области, — заявил Игорь Кобзев.

Губернатор Приангарья подчеркнул, что особое внимание Министерству жилищной политики и энергетики необходимо уделить наличию и поддержанию в исправном состоянии резервных источников энергоснабжения. Также будет организовано своевременное приведение в готовность сил и средств для устранения ЧС. Стоит отметить, что режим будет действовать на территории Иркутской области с 28 декабря 2024 года по 9 января 2025 года.