Беременная пермячка пожаловалась на таксиста, который оскорбил и высадил её

Сообщение о таксисте, который оскорбил и высадил беременную жительницу Перми, было опубликовано в социальных сетях.
Утром 27 декабря в пермских каналах появился пост от одной из пермячек, которая пожаловалась на таксиста популярного сервиса. Как рассказывает обиженная пермячка, конфликт с водителем возник у неё 27 декабря, когда она вызвала автомобиль к больнице на улице Братьев Игнатовых.
Женщина села на заднее сидение приехавшего «Рено Логан» и поставила рядом рюкзак, который она не могла взять на колени. Водитель попросил её убрать сумку, чтобы на заднем сидении мог разместиться другой пассажир.
«Я ему сказала, что не могу это сделать, так как нахожусь на 9-м месяце, и попутчик может сесть на переднее пассажирское сидение. В ответ я услышала, что там лежит куртка водителя и стоит бутылка с водой. Я попросила убрать его личные вещи в багажник и освободить пассажирское место для клиента», — рассказала о ходе событий женщина.
После этого водитель возмутился и начал оскорблять пермячку. Женщина отмечает, что таксист оскорблял не только её, но и её родственников. Завершилась ссора словами мужчины о том, что он не собирается дальше везти пассажирку.