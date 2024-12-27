Беременная пермячка пожаловалась на таксиста, который оскорбил и высадил её

«Я ему сказала, что не могу это сделать, так как нахожусь на 9-м месяце, и попутчик может сесть на переднее пассажирское сидение. В ответ я услышала, что там лежит куртка водителя и стоит бутылка с водой. Я попросила убрать его личные вещи в багажник и освободить пассажирское место для клиента», — рассказала о ходе событий женщина.