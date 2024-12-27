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В Ростове на Нагибина запретят стоянку и парковку с 14 января

В Ростове на проспекте Нагибина с 14 января ограничат парковку и стоянку транспорта.

Об этом сообщает городской департамент автодорог.

Остановку и парковку запретят с 14 января на Нагибина, 40а — чуть дальше от сквера завода Электроаппарат.

Изменение должно улучшить безопасность движения на данном участке.