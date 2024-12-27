Первый в мире мультфильм с помощью искусственного интеллекта создан в Беларуси

Он также уточнил, что ручной труд использовался для склейки, написания сценария, озвучивания, однако все, что касается визуала, самой сложной части анимации, было сделано нейросетями. Говорится, что идея подобного мультфильма появилась у одного из режиссеров проекта, занимавшемся музыкальным оформлением. Он вдохновился песней «Беловежская пуща». Так, трейлер был создан за сутки. После этого команда поняла, что появится полнометражный мультфильм.