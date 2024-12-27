Первый в мире мультфильм с помощью искусственного интеллекта создан в Беларуси, пишет БелТА.
В сообщении сказано, что мультфильм «Беловежская Пуща», созданный при помощи искусственного интеллекта, презентовали 26 декабря в Минске. Его создателем является белорусская студия Arteki. «Беловежская Пуща» — это приключенческая комедия с элементами фэнтези, рассказывающая о дружбе, семье, силе природы.
Директор Arteki Studio и один из продюсеров проекта Олег Атякшев отметил, что в мире имеются заявки на полнометражные проекты, которые созданы при помощи искусственного интеллекта. Однако ряд разоблачений показывает, что на самом деле был использован ручной труд.
— То есть использованы готовые модели и др. Возможно, там есть присутствие искусственного интеллекта, но не в полной мере. У нас же весь визуал полностью сгенерирован нейросетями, — подчеркнул директор студии.
Он также уточнил, что ручной труд использовался для склейки, написания сценария, озвучивания, однако все, что касается визуала, самой сложной части анимации, было сделано нейросетями. Говорится, что идея подобного мультфильма появилась у одного из режиссеров проекта, занимавшемся музыкальным оформлением. Он вдохновился песней «Беловежская пуща». Так, трейлер был создан за сутки. После этого команда поняла, что появится полнометражный мультфильм.
Атякшев заметил, что создание мультфильма с помощью искусственного интеллекта сильно укорачивает процесс. Указанный мультфильм был создан за 2,5 месяца.
— Вначале у нас была только идея, даже не было сценария. Мы его на ходу писали, адаптировали, под это сразу прорабатывали визуалы. Так у нас появился полнометражный мультфильм за 2,5 месяца.
Он обратил внимание на то, что создать мультфильм за столь короткий период помогло то, что команда хотела заявить на мировом уровне про создание в Беларуси первого полнометражного мультфильма с помощью искусственного интеллекта.
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