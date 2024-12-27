В Узбекистане с помощью российских врачей впервые пересадили печень ребенку

В результате ребенок, у которого диагностировали хроническую печеночную недостаточность и аутоиммунный гепатит, избавился от боли, отмечается в сообщении. «Трансплантация печени — очень редкая операция. Особенно трудно проводить ее у детей. Сейчас пациент чувствует себя хорошо. Необходимые медицинские процедуры продолжаются под наблюдением врачей», — добавили в пресс-службе.