В Узбекистане с помощью российских врачей впервые пересадили печень ребенку

ТАШКЕНТ, 27 дек — РИА Новости. Специалисты российского медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова помогли коллегам из Узбекистана впервые в республике провести трансплантацию печени ребенку, сообщает пресс-служба узбекистанского министерства здравоохранения.
По данным пресс-службы, в Детском национальном медицинском центре впервые проведена трансплантация печени 15-летнему пациенту.
«Эта высокотехнологичная операция была проведена в сотрудничестве с хирургами и трансплантологами центра и ведущими специалистами Центра трансплантации и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова», — говорится в сообщении размещённом в Telegram-канале минздрава.
В результате ребенок, у которого диагностировали хроническую печеночную недостаточность и аутоиммунный гепатит, избавился от боли, отмечается в сообщении. «Трансплантация печени — очень редкая операция. Особенно трудно проводить ее у детей. Сейчас пациент чувствует себя хорошо. Необходимые медицинские процедуры продолжаются под наблюдением врачей», — добавили в пресс-службе.